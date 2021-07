"Per Allegri la qualità della rosa della Juve non si discute, parola di Cherubini. C’è grande voglia da parte del tecnico toscano, dopo due anni da ‘disoccupato’, di rientrare nel giro che conta e dimostrare a tutti che erano state sbagliate le valutazioni sul suo conto in passato.Poco importa, sembra adesso, che all’epoca venne da lui chiesta una rivoluzione che nei fatti poi nel giro di questo strano biennio di esoneri e allenatori pagati in esubero non sia stata effettivamente completata anche per mancanza di disponibilità liquida da immettere sul mercato.Talmente è tanta la voglia di rientrare da parte di Massimiliano Allegri che si accontenterà anche di una rosa che, soprattutto nel corso dell’ultimo anno e non solo per colpa di Andrea Pirlo, ha dimostrato di avere invece delle evidenti lacune in alcune precise parti del campo.Locatelli (basterebbe solo il suo acquisto a rinforzare la squadra?) continua a restare l’obiettivo principale della Juventus anche se il Sassuolo spera di poter avviare un’asta a cui la squadra bianconera non potrebbe ovviamente partecipare.Uno o due innesti di buona qualità (nessun nome altisonante) senza cedere nessuno dei migliori in rosa e provando a rilanciare gli investimenti dell’ultimo biennio come specificato da Cherubini (Arthur, Rabiot, Ramsey, Danilo, Demiral, Morata) sono il giusto compromesso chiesto ad Allegri per riportare la Juventus nei posti dove le compete, soprattutto in Italia.Per quello che riguarda invece la Champions, non disponendo di un magnate come il Presidente del PSG alle spalle (nonostante l’impegno confermato da parte della proprietà bianconera), ovviamente bisognerà cercare di sfruttare l’effetto Chelsea (neo campione in carica) ovvero provare ad arrivare sino in fondo ribaltando tutti i pronostici in sede di partenza. Non sarà facile, ma il ritorno di Allegri sulla panchina juventina obbliga la squadra bianconera a dover migliorare i risultati sportivi dell’ultimo biennio altrimenti l'ennesima rivoluzione tecnica non avrebbe senso."