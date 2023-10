"Noi dobbiamo arrivare tra le prime 4 per giocare la Champions. Questi discorsi sul monte ingaggi: quando si fanno i contratti sono bravi a farseli dare, però sono discorsi che non ti fanno vincere", la risposta di Massimiliano Allegri in conferenza stampa a chi gli ha chiesto come fosse possibile che la Juve, avendo il monte ingaggi più alto, non avesse l'obiettivo di vincere lo scudetto.