Le parole di Massimiliano Allegri a Prime Video, nel post Juve-Villarreal:



PARTITA - “Giocherei come l’abbiamo giocata. Bene per 75 minuti, nel secondo tempo loro si son messi dietro e l’hanno sbloccata con un episodio. Nel calcio esistono anche queste cose. Bisogna accettare questa sconfitta brutta ma non devo rimproverare nulla ai ragazzi”



ALTERATO – “Non ce l’avevo con nessuno, faccio i complimenti ad Emery. Sono dispiaciuto per la delusione generale. A volte episodi a favore a volte contro. Arbitri? Non facciamo polemiche”



SCONFITTA - “Nel secondo tempo loro in 9 dietro la linea e non salivano più. Abbiamo avuto occasioni nel primo tempo, loro volevano portare la partita ai supplementari o sfruttare l’episodio. Poi non siamo più riusciti a recuperarla”