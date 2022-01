Come ricorda La Gazzetta dello Sport, l’avventura di Massimiliano Allegri in Coppa Italia sulla panchina della Juventus iniziò in un gennaio di sette anni fa: la Juventus batté il Verona 6-1 negli ottavi e poi proseguì la cavalcata fino alla finale, vinta per 2-1 sulla Lazio grazie ad Alessandro Matri, acquisto last minute nel mercato invernale. A JTV, Max ha raccontato: "E’ la partita che più porto nel cuore di questa competizione, anche se tutte e quattro le vittorie sono state emozionanti".