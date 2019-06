Nell’almanacco della Juventus, il primo scudetto bianconero di Massimiliano Allegri arriva il 2 maggio 2015. Un trionfo giunto con quattro turni d’anticipo. Tuttavia, l’allenatore livornese aveva già avuto modo di vivere la festa scudetto della Vecchia Signora, anche se da spettatore. Correva l’anno 1995 e la squadra torinese, guidata da Marcello Lippi, interrompeva un digiuno tricolore che durava da nove lunghissime stagioni. Trascinata dalle prodezze di Roberto Baggio, dai gol pesanti di Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli e dall’esplosione di un giovanissimo Alessandro Del Piero, la Juventus si prendeva lo scudetto con due giornate d’anticipo. L’incoronazione avveniva il 4 giugno contro il Cagliari in cui giocava proprio Allegri. GARA – Al Delle Alpi si festeggia il ritorno al successo, interrompendo il dominio del Milan. Ma l’atmosfera di allegria non frena la voglia di vincere. La Juve si rende pericolosa dalle parti di Fiori che nega per due volte la gioia del gol a Vialli. Tocca a Del Piero sbloccare il risultato anticipando il portiere in uscita e beffando i difensori con un tiro a giro sul secondo palo. Un marchio di fabbrica di “Pinturicchio”. Nella ripresa, il Cagliari torna a galla e trova il pari. La rete porta la firma proprio di Allegri per ironia della sorte. Ma il guizzo di Max non basta contro lo strapotere bianconero. Vialli inventa un pallonetto incredibile dal limite dell’area e raddoppia. Ravanelli si divora la difesa, aggira Fiori e segna a porta vuota. Un tris che può dare il via ai festeggiamenti di fine anno sotto gli occhi del futuro allenatore.