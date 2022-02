Ecco la pagella de La Gazzetta dello Sport dedicata a Massimiliano Allegri: "La Juve gli confeziona l'abito su misura e lui lo indossa subito. Zakaria e Vlahovic non solo titolari, decisivi. Bene il tridentissimo, bene la sicurezza, non il post-intervallo. Fino al 2-0, la Juve rischia". Poi aggiunge: "Uno spot al mercato: non perfetta ma ehi, segnano i nuovi. Con un 9 vero cambia faccia: più pericolosa e più serena, al quarto posto".