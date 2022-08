L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha presentato la sfida contro il Sassuolo nella conferenza stampa di oggi, dove non ha nascosto l'obiettivo scudetto.'La Juve ha il dovere di puntare a vincere come tutti gli anni. Vincere è difficile, ci sono squadre attrezzate, il Milan campione, l'Inter ha preso ottimi giocatori, la Roma si è rinforzata molto. Un campionato con 6 pretendenti e ci siamo anche noi. Bisogna lavorare in silenzio, conta vincere, migliorare la squadra sotto tutti i punti di vista'.