Le parole di Allegri in conferenza stampa:



RESPONSABILITA' - "Cosa devo rispondere? Lo so che da domani si sarebbe parlato di fallimento, ma è disonestà intellettuale. Io so il valore della squadra, è due mesi che giochiamo sempre gli stessi. Siamo in corsa per arrivare quarti, in Coppa Italia. Ai ragazzi non rimprovero nulla, stanno facendo cose egregie. La Juve ha fatto una delle migliori partite in Europa, al 75' rotti gli equilibri contro una squadra importante. Soprattutto io valuto quello che ho in mano".