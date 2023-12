In un momento in cui i numeri sembrano essere da una sola direzione, se non si considera - compiendo un sacrilegio - la classifica, ladimostra di essere migliorata in un fattore su tutti: l'amalgama, il gruppo, la coesione e l'unità di intenti.Anzi: sono spesso decisivi. Lo dimostra proprio il finale del match dei bianconeri a Monza, dove senza una reazione di nervi difficilmente la squadra avrebbe ripreso la partita.Ecco, e la differenza sta tutta qui. Proprio qui. Nella mentalità che Allegri ha saputo ri-trasferire alla Juve: "Gli uomini passano, il dna resta", aveva detto Max in conferenza, a proposito del suo futuro. Il passo che vi proponiamo però non guarda avanti, semmai indietro: quella 2022-2023 è stata indubbiamente una stagione viziata da mille vicissitudini, ma forse anche l'annata in cui l'allenatore livornese ha patito di più la critica e le difficoltà di campo.O è solo la classifica a mostrarle diverse?