Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di JTV in quella che sarà la sua ultima conferenza stampa stagionale, in vista della sfida di domani contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. L'ex allenatore del Milan si è soffermato anche su quella che sarà la squadra del futuro.



'Deve avere le caratteristiche di una squadra che punta a vincere, che lotta per tutti gli obiettivi. Bisogna sicuramente migliorare la stagione di quest'anno, ma è anche vero che abbiamo una buona base da cui ripartire'.