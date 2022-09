La testa è già a, come fosse un riflesso naturale. Se si guardasse indietro, anche solo per un istante,. La sua Juve non c'è, comunque. Per qualcuno non c'è mai stata, per Max può ancora tornare. Si sente "parte della soluzione e non del problema", come ha raccontato in conferenza stampa.E lo sa benissimo: Monza è il trampolino di una stagione, se ci saranno i giocatori (e un po' di fortuna) a guardargli le spalle, il vuoto davanti a sé potrà sparire. Almeno per un po'.Intanto, si va avanti con Allegri, pure dopo 2 vittorie in 8 partite. Si va avanti con Allegri e tutti i discorsi che coinvolgono il tema "tensione", specialmente tra società e allenatore, s'infrangono sulla "normalità" di una giornata che invece di normale aveva ben poco. Il confronto con la dirigenza - l'ha sempre spiegato il tecnico - è quotidiano, naturale che in questo caso l'obiettivo sia stato stringersi attorno alla squadra e compattare l'ambiente, comunque ferito dai primi risultati stagionali.La delusione è rimasta, la preoccupazione si è insidiata, ma il sipario non si è mai spalancato sul "colpo di teatro".Va da sé: ogni risultato, da adesso in poi,L'obiettivo della dirigenza resta proseguire con il livornese, a lungo termine e dunque fino alla fine della stagione; nell'immediato,, soprattutto ora che il destino è ancora tra le mani della squadra e del tecnico. A loro è stata chiesta la svolta, rapida ed emblematica. Del resto, nel silenzio dell'attesa, tutti sanno che le conseguenze di una possibile sconfitta contro il Monza potrebbero trasformare gli stessi scenari oggi così saldi. Tre giorni e sapremo, anche se nessuno ha iniziato a contare le ore dell'Allegri bis.