Parole, obiettivi e speranze. Massimiliano Allegri ha parlato così dopo la vittoria contro il Verona, mandando anche un messaggio all'Inter: "Sul campo siamo arrivati a 59 punti e dopo la penalizzazione abbiamo fatto 9 punti in più dei nerazzurri. Nel finale mi sono arrabbiato perché presi dall’entusiasmo abbiamo forzato troppo le giocate e così si rischia. Quattro punti dalla zona Champions? Nel calcio se fai il filotto può succedere… Sono ancora tanti, vedremo sabato contro la Lazio, ma adesso pensiamo alla Coppa Italia contro l’Inter: servirà anche un po’ di fortuna per arrivare in finale".E ancora, successivamente, ha aggiunto: "Vittoria importante che ci consente di mettere a 9 punti l'Inter, momentaneamente a 11 il Milan e a sette la Lazio".