E non ha paura a dirlo. Le sue parole fanno il giro del web, forse per la sua sicurezza: "Clausola Champions? Ce l'ho! E' un'ambizione, è un desiderio. Ognuno di noi deve avere un'ambizione, così si fanno cose eccezionali. Sarà una serata magnifica a prescindere da come finirà. Bisogna avere l'entusiasmo, la voglia, l'emozione di giocare queste partite. E' questo che ti porta a fare cose straordinarie. Tutti lavorano per fare il massimo, solo così si arriva in cima. Porsi l'obiettivo di passare il girone... no, niente! Il desiderio nostro è arrivare in finale, poi non so se ci arriveremo. Ma è un obiettivo che bisogna andare a prendere, uguale lo scudetto. E' questo che fa la differenza, è ambizione personale, è amor proprio, per stare in una grande squadra. Non è poi che si può vincere sempre, perché è una cosa straordinaria. Però è quello. E' il desiderio che dobbiamo avere".