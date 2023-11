Share





di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Quella frase sul futuro un po' così, che potrebbe voler dire tutto. Che potrebbe voler dire pure nulla. E allora, qual è l'Allegri pensiero sul suo futuro? La sensazione è che stia aspettando una risposta. O comunque un segnale. Consapevole della bontà del suo lavoro, Max è in piena modalità crociera: si gode i comfort di una situazione in cui adesso sembra possa guadagnare di tutto. Tutto, tranne probabilmente un rinnovo immediato.



E così, anche solo per un attimo, la testa va oltre il discorso diMonza, sebbene resti la tappa fondamentale per alimentare il desiderio. Ben diverso dall'obiettivo, ma comunque presentissimo e non solo nelle segrete stanze degli spogliatoi bianconeri...



Guarda il video qui in basso.