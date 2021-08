Nel corso della conferenza stampa di ieri, Massimiliano, in un passaggio dedicato a Cristiano, ha detto una frase in particolare molto apprezzata dai tifosi bianconeri: "Non sono assolutamente deluso. Cristiano ha fatto una sua scelta. Alla Juve le cose e i giocatori passano, grandissimi campioni, grandi allenatori. Rimane la Juventus che è la cosa più importante, la base solida per i risultati. E' stato tre anni, ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione. E ora va via, la vita va avanti com'è normale che sia".