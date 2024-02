ha richiamato alla memoria della squadradell'ultimo anno, evidenziando come le sentenze siano arrivate proprio durante le partite più cruciali. Ha discusso dei punti guadagnati sul campo, solo per essere poi revocati, sottolineando il peso delle classifiche sempre provvisorie. Ha persino menzionato i recenti problemi, come le vicende legate alle scommesse e al doping, che avrebbero potuto minare il gruppo. "Siete forti", è diventato il mantra dell'allenatore. Lo scrive l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport.