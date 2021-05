di Cristiano Corbo, inviato a Torino

La prima giornata di una nuova era. Anzi: la seconda, perché precedentemente al ritorno di Max Allegri sulla panchina della Juventus c'era stata la decisione ufficiale su Fabio Paratici. E allora, eccoci qui: via il capo dell'area sportiva, promosso Federico Cherubini, in arrivo l'allenatore livornese. Che in serata ha già firmato il contratto quadriennale pronto a sancire il suo ritorno alla Continassa. A casa sua.



L'IDEA DI CASA - Proprio quest'idea di casa è stata la molla definitiva che ha fatto pendere la decisione in direzione Torino. Città che Max non ha mai lasciato, città da cui riparte pure la sua carriera. Non è un caso che dopo tanti flirt il tecnico abbia deciso di ripartire lì dove sapeva non solo di essere ben voluto, ma di godere di una fiducia spropositata soprattutto dalla dirigenza. Il rapporto con Agnelli è storia, quello con Cherubini è più nascosto alla massa ma nell'ambiente è ben risaputo: più volte si sono incontrati nel cuore torinese, per parlare e confrontarsi. Anche sulle questioni Juve, anche quando Max era in attesa di prendere una decisione e sul tavolo aveva mille proposte e tutte parecchio intriganti.



LA GIORNATA - Dopo l'ultimo flirt con l'Inter e l'attesa infinita del Real Madrid, Allegri alla fine ha sciolto ogni riserva, consapevole di aver fatto la migliore scelta possibile in questo momento. E la sua giornata non è stata certamente diversa dalle altre: anche perché alla Continassa, almeno agli occhi dei giornalisti, proprio non si è visto. Voci sulla sua ubicazione sono arrivate da ogni dove: c'era chi lo voleva a Livorno, chi ancora a Milano, chi semplicemente nel suo appartamento torinese, mentre tra sede e JTC tutto sembrava assumere i contorni di una giornata storica. Si è visto Nedved: è arrivato in tarda mattinata e un paio d'ore dopo ha lasciato il centro sportivo. Nell'ombra di Max, sempre presente, la notizia che ha squarciato la serata: la firma è arrivata. Ora si attende l'esonero di Pirlo.