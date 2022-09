La squadra di Massimilianonon vince dal 31 agosto e i problemi sono tanti. Crisi, in campo e fuori, con l'ultima vittoria che risale a quella contro lo Spezia nonostante un calendario abbordabile. In mezzo anche due sconfitte in Champions League. E l’ambiente non può essere sereno, anzi. In più sono arrivate le verità di Allegri raccolte da Mario Sconcerti, uno sfogo che è stato accolto con sorpresa dalla società, che non ne era a conoscenza e ne avrebbe fatto volentieri a meno in un momento come questo, in cui lo stesso allenatore aveva suggerito a tutti di stare zitti e lavorare, spiega la Gazzetta dello Sport.' - C'è stupore anche tra i giocatori: qualcuno - si legge - si è sentito scaricato dall’insistenza del tecnico sugli errori individuali e nei giorni scorsi ci sono stati confronti tra tecnico e squadra e alcuni (in particolare i nuovi) avrebbero manifestato le proprie difficoltà a comprendere ciò che vuole l’allenatore. Insomma, il clima è tutt'altro che sereno e il Monza è già una tappa decisiva.