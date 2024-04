Massimilianovuole assolutamente vincere questa, per la quale tutto passa dalla sfida di domani contro laallo Stadio Olimpico. E questo sia perché vuole riportare a Torino almeno un trofeo, che sarebbe il primo del suo secondo ciclo in bianconero, sia perché, come ricorda La Gazzetta dello Sport, diventerebbe il tecnico più vincente in questa competizione con cinque affermazioni: al momento davanti a lui ci sono solo Roberto Mancini e Sven-Göran Eriksson. In finale a Roma, come noto, laandrebbe a sfidare una tra Fiorentina e Atalanta.