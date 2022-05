Siamo giunti alla vigilia della finale di Coppa Italia che di disputerà domani sera sul prato dell'Olimpico tra Juventus ed Inter, con i bianconeri che proveranno a riscattare quanto accaduto nell'altra finale svoltasi qualche mese fa tra nerazzurri e bianconeri, allora in palio c'era la Supercoppa Italia. Quella di domani però, sarà anche un occasione speciale per Max Allegri, ad un passo dall'incidere un record storico e mai raggiunto da nessun altro allenatore fino ad oggi. In caso di vittoria infatti, l'allenatore livornese diventerebbe il primo ed unico ad aver conquistato 5 Coppe Italia, distaccando così Eriksonn e Mancini, fermi a quota 4.