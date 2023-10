La Juve ritrova i pezzi da 90 in attacco. Dopo gli infortuni, Allegri si potrà permettere scelte che soltanto l’abbondanza autorizza, perché Chiesa e Vlahovic sono tornati. Seconda miglior difesa del campionato - 6 gol subiti, 4 tutti contro il Sassuolo - è il sesto miglior attacco della Serie A (15 gol segnati), ma ora dopo qualche partita difficile, ecco la chance per svoltare anche in avanti. E Allegri? Come si legge sulla Gazzetta: "Allegri non ha vinto soltanto con le grandi muraglie, tipo la famosa BBC. Appena ha avuto a disposizione un buon assortimento di giocatori offensivi, Max ha realizzato imprese memorabili. Nel 2017 la Juve si azzardò a presentarsi, in Italia e soprattutto in Europa, con il modulo, termine che non fa impazzire lo stesso Allegri, a cinque stelle: Pjanic, Cuadrado, Dybala, Mandzukic e Higuain, tutti insieme. Un atteggiamento coraggioso, che fruttò il sesto scudetto di fila e portò dritta la Juve alla finale di Champions persa con il Real Madrid, in parità fino al 61’. A chi lo taccia di difensivismo a oltranza, Allegri oppone i suoi precedenti da offensivista su tutti i fronti. Ora conta su tanto capitale umano in attacco, da sfruttare per cambiare marcia. Il calendario della Juve, sgombro peraltro da impegni di coppa, non è proibitivo.