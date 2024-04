La sconfitta dellacontro lae la magra vittoria in sole nove delle ultime partite di campionato non sono passate inosservate neanche oltre oceano. Le frequenze di CBS Sports, che seguono attentamente la Serie A, hanno lanciato critiche pesanti nei confronti dell'allenatore bianconero: "Allegri dovrebbe vergognarsi per il modo in cui la sua squadra gioca. Hanno avuto una settimana intera per prepararsi e la Juventus sembra una squadra provinciale, tentando di strappare un punto contro una squadra più forte".