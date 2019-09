Tra le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nella serata di ieri, in occasione di un evento di Assindustria Venetocentro, anche qualcosa sul campionato in corso: "Alla Juve ho vinto sia con lui che senza di lui. All'Inter ha costruito una squadra forte e con Conte ha fatto una scelta di peso in panchina. Può vincere lo scudetto. La Juve di Sarri? Non l'ho guardata di nascosto, ma normalmente in TV. Le ho viste tutte e un pezzetto di Juventus-Napoli. Ora che sono fermo posso finalmente godermi le partite, quando allenavo non le guardavo mai".