Rimpianto di molti tifosi juventini e idea allettante per diversi top club europei. Questa è la situazione di Massimiliano Allegri, in attesa di una nuova sistemazione dopo le 5 stagioni alla Juventus. Per i betting analyst di Sisal Matchpoint il futuro del tecnico livornese potrebbe scatenare una vera e propria asta internazionale con Arsenal, Inter, Barcellona e Manchester United a parteciparvi. L’approdo entro il 31 agosto 2021 di Allegri ad uno di questi club è infatti in lavagna a 6,00. Tra le ipotesi dei bookmaker ce n’è una particolare e alquanto romantica: il Monza di Silvio Berlusconi, come evidenzia agipronews, offerto a 20,00, addirittura alla pari di Chelsea, Juventus, Liverpool, Everton e Tottenham. Una suggestione che riporta alla stagione 2010/11 quando Allegri conquistò il suo primo scudetto da allenatore sulla panchina del Milan, quando Berlusconi ne era ancora il proprietario. In Brianza, inoltre, Allegri ritroverebbe anche Adriano Galliani e Kevin Prince Boateng, altri artefici del successo tricolore. Tornando alle quote, invece, dopo il quartetto composto da Arsenal, Inter, Barcellona e Manchester United, i trader di Sisal Matchpoint propongono Real Madrid (9,00), Paris Saint-Germain (12,00) e Manchester City (16,00). Attenzione, però, alla variante rappresentata da un altro anno sabbatico, in quota a 7,50.