Quindi, alla fine, cosa fa? Max, intendiamo: andrà in, pronto a guadagnare tre volte quanto percepisce a Torino? Se è vero che nella vita ogni cosa ha un prezzo, è altrettanto vero che non può averlo tutto. Già due anni fa, il tecnico livornese era tornato prevalentemente per un atto d'amore (oltre che economico): aveva messo da parte le proposte di Real, Inter e Roma. Voleva la Juve. E l'ha avuta.Dopo due anni estremamente complicati, e per mille motivi, adesso per Allegri è arrivato un altro momento-verità: c'è un'offerta ricca, calcisticamente non allettante, ma la migliore possibile dal punto di vista della scelta economica. Certe cifre, ecco, difficilmente andrà a guadagnarle altrove. O in futuro. Ecco perché Max adesso vacilla, per cambiare soprattutto i suoi piani. Difficile dire cosa accadrà, anche se un sentore, una sensazione, una percezione alla finerimangono (e vanno verso la permanenza).