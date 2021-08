Righetti, amico di, ha parlato della nuova Juventus di Max: "Non ho visto le amichevoli, sono partite che per me non fanno testo. Servono a Max per rimettere in moto se stesso e la squadra. Mi basterà sentire il suo umore per capire la situazione della squadra. Intanto finora l’ho sentito carico a mille, molto euforico per questa esperienza in cui avrà grandi responsabilità, anche al di là di quelle standard da allenatore. E si è capito da come ha parlato in conferenza stampa. Ronaldo è un valore aggiunto se sfruttato e gestito dentro un contesto, lui accentra tanto su di sé. Dovrà essere bravo Max a sfruttarlo al meglio senza esserne dipendente. E’ stato chiaro con lui e sono sicuro che ci riuscirà, trovando le strategie giuste per consentirgli di cercare l’area partendo defilato come ama fare lui e metterlo al tempo stesso al servizio della squadra".