Massimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Roma: "cosa gli ho chiesto e cosa dovrebbe fare di diverso dal Torino?E' una partita molto bella da giocare, tra l'altro c'è più pubblico grazie alle nuove normative, per noi è importante per il salto in classifica ulteriore.Poverino, ieri ha sbagliato anche porta, invece di venire in spogliatoio è andato da un'altra parte, quindi ho preferito lasciarlo a riposo e non farlo giocare".C'è grande rispetto e stima da parte mia nei suoi confronti, non vedo perché non dovrebbe esserci. E' un grande allenatore per il campionato italiano è bello averlo di nuovo, stasera non è la sfida tra me e lui, ma tra Juve e Roma. Io cercherò di fare meno danni possibili.