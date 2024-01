Nella giornata odierna è andata in scena la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in vista di quella che sarà la sfida di domani tra Juve e Sassuolo. Tra gli argomenti toccati, l'allenatore livornese ha fatto il punto anche sul momento di Moise Kean."​Lo vedo tutti i giorni qui. E' un giocatore della Juventus. Contiamo molto su di lui, ha fatto bene. Gli attaccanti vengono valutati per i gol. Ho letto un commento su Yildiz: se non avesse fatto gol, non avrebbe fatto una bella partita. Invece era tecnicamente straordinaria. Per me la prestazione sarebbe stata uguale per me con gol o senza".