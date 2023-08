Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky dopo l'amichevole in famiglia dellaall'Allianz Stadium.– "Buone, è stato un bell’allenamento che ci ha riavvicinato ai tifosi in un anno importante come quello del centenario della famiglia Agnelli. Ci tenevamo a far bene, i ragazzi sono stati bravi, venivamo da carichi di lavoro e all’inizio eravamo un po’ imballati. Stiamo crescendo, abbiamo degli obiettivi da raggiungere e sappiamo l’importanza di questa annata. Lavoriamo con serenità sapendo che tra una settimana comincia il campionato".– "Sta lavorando bene, ha avuto difficoltà fisiche e doveva recuperare. Stasera doveva fare trenta minuti e invece è rimasto in campo di più. Sono molto contento. Sono contento che hanno segnato tutti gli altri e per Kaio che tribola da due anni dopo l’infortunio al tendine. È un piacere vederlo giocare e ha le movenze del grande giocatore. Spero superi definitivamente questo infortunio e abbia la possibilità di fare una carriera importante, ne ha tutte le qualità".– "Sono contento della rosa che ho, abbiamo quattro attaccanti importanti: Vlahovic, Kean, Chiesa e Milik più Yildiz che è un ragazzo di qualità. Come ha detto Giuntoli Vlahovic è il centravanti della Juve, poi di fronte a offerte economiche importanti la società valuterà come sempre. Dobbiamo diventare una società sostenibile e io su questo non ci metto bocca. Io faccio valutazioni tecniche e di Vlahovic sono molto contento".– "Parlarne ora non ha senso. Parliamo di lavorare e crescere. Non giocare in Europa non so se sia un vantaggio o no, giocarci è più bello. Ma è un’opportunità per lavorare per una settimana e crescere. Dobbiamo essere positivi. L’anno scorso siamo arrivati terzi, nonostante le difficoltà. La società ha lavorato bene: quest’anno siamo puliti da tutto. L’obiettivo è arrivare a marzo nelle migliori condizioni per tornare a giocare la Champions l’anno prossimo".