Allegri-Juventus: cosa succede dopo l'esonero

Dopo l'esonero formalizzato venerdì scorso, Massimilianoandrà allocon la. Ricevuta la lettera con le motivazioni ufficiali della scelta del club, il livornese ha scelto di rispondere sostenendo che la ricostruzione dei fatti al termine della finale di Coppa Italia è stata ingigantita e ribadendo di non sentirsi colpevole degli atteggiamenti che gli sono stati imputati.Ora sarà la Juventus a valutare quali ulteriori passi portare avanti. Allegri, infatti, è sotto contratto per un altro anno a 7+2 milioni di euro a stagione (al lordo si arriva a 20 milioni di euro complessivi), una cifra che poteva essere "risparmiata" in caso di licenziamento per giusta causa. Rigettando le accuse, per poterla ottenere si dovrà andare ad uno scontro legale con possibile causa presso il Tribunale del Lavoro. Viceversa si potrà provare una mediazione economica con tanto di buonuscita da concordare per chiudere la questione.