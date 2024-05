"La clessidra ha ormai terminato il suo giro e il calcolo del tempo sta per arrivare al punto di non ritorno". Scrive così Tuttosport nel fare di nuovo il punto su Massimiliano, che dopo la finale di Coppa Italia incontrerà Cristianocon cui, finalmente, giocherà a carte scoperte. Per la, del resto, è davvero giunto il momento di programmare il futuro, futuro in cui non sembra più esserci spazio per il tecnico livornese ma più per uno come, che ironia della sorte i bianconeri affronteranno in campionato proprio tre giorni dopo la finale di Roma.Tra l'altro - riflette il quotidiano - potrebbe non essere un caso che la Juventus non abbia ancora affondato il colpo decisivo per l'eventuale nuovo allenatore: il sostituto designato di Allegri, infatti, potrebbe essere a sua volta impegnato nel raggiungimento di un obiettivo ben preciso, come appunto Thiago Motta in piena corsa per la Champions con il suo. Ad ogni modo, come dicevamo, il tempo sta per scadere e il percorso - lungo e lento - si sta avvicinando a una conclusione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.