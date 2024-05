Juventus-Allegri, la storia: il riassunto delle 8 stagioni

Nella gallery il riassunto degli 8 anni di Allegri da allenatore della Juventus.

Cinque stagioni, quelle del primo ciclo, le ultime tre della seconda avventura e in mezzo i due anni in cui è stato fermo. In totale, sUna storia che è terminata ieri con il comunicato del club che ha sollevato dall'incarico l'allenatore. Storia, appunto, e non solo "collaborazione" come si è letto nel comunicato. Fatta di alti e bassi, di successi e cadute.Non si può non dividere chiaramente i due "cicli".. Allegri è stato senza dubbio l'allenatore che più ha diviso la tifoseria incentrando il dibattito su sé stesso e molto meno su squadra e società. Arrivò accolto dai fischi a Torino. Se n'è andato lasciando la Continassa da solo e non sapremo mai come sarebbe andata nella sua ultima partita all'Allianz Stadium dopo che per tutta la stagione c'è stata la spaccatura netta tra la Curva e il resto degli spettatori.In mezzo a tutto ciò, c'è stato di tutto, nel bene e nel male.