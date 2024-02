La resa dei conti tra la Juventus e Massimiliano Allegri per capire il futuro della panchina bianconera arriverà ma con ogni probabilità più in là del previsto, poteva essere in programma durante la prossima sosta, l'attuale periodo negativo potrebbe rimandare tutto per tenere la barra dritta sull'obiettivo da raggiungere, scrive calciomercato.com. Con la Juve che, vien da sé, non resterà con le mani in mano: non è più un mistero il fatto che ci sia Thiago Motta in cima alla lista dei preferiti per l'eventuale post-Allegri, il casting è comunque iniziato. Ma tutto dipende da Allegri.