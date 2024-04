Cosa ha vinto in carriera Allegri?



Quali club ha allenato?

Aglianese

Spal

Grosseto

Udinese

Lecco

Sassuolo

Cagliari

Milan

Juventus



Quanti trofei e coppe ha vinto Allegri?

6 Campionati Italiani

3 Supercoppe Italiane

2 Coppe Italia

Massimiliano, un nome che porta con sé le radici di, ha calcato i campi della Serie A italiana rappresentando squadre comeInizialmente schierato come trequartista, ha poi arretrato il suo raggio d'azione, terminando la sua carriera calcistica come mediano.Il suo percorso verso il ruolo di allenatore è stato segnato da Giovanni Galeone , suo mentore, che ha visto in lui fin da giovane le qualità per diventare un grande tecnico. Da Galeone, Allegri ha ereditato una visione del gioco orientata all'attacco, con una predilezione per schemi come ilDopo anni di apprendistato, che hanno durato circa cinque stagioni,, dove ha guidato la squadra verso due stagioni di salvezza tranquilla, proponendo un calcio accattivante. Nel 2010, è stato chiamato a sedersi sulla panchina di uno dei club più prestigiosi d'Italia, il Milan, dove ha conquistato immediatamente lo scudetto.Con il Milan,coronate da una Supercoppa Italiana. Tuttavia, resta il rimpianto per il campionato 2011-2012 perso contro la Juventus.Proprio quelladiventerà la sua squadra da battere, con la quale trionferà per cinque stagioni consecutive conquistando cinque Campionati italiani, accompagnati da quattro Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Inoltre, ha portato la squadra bianconera in due finali didurante il suo mandato. Nel 2021, il club bianconero l'ha richiamato alla guida della squadra.