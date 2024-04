Con la situazione di Massimilianoalla, il club dovrà cercare una soluzione formale poiché Allegri ha ancora un anno di contratto. È importante gestire la situazione in modo sereno e professionale da entrambe le parti. Allegri ha un accordo fino al 2025 e al momento sembra non essere disposto a rinunciare a nessuna parte del suo futuro ingaggio. Pertanto, la Juventus potrebbe valutare la possibilità di una buonuscita per separarsi da Allegri nel modo più tempestivo e pacifico possibile.