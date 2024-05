Allegri-Juventus: la risposta entro domani

E adesso? Cosa ne sarà di? Intanto, aspettare. Dopo una settimana - pure meno - di rabbia e sfoghi, del licenziamento da parte della Juventus, e di Max via dalla in fretta e furia dopo una comunicazione durata appena 10 minuti, tutti attendonoPaolo, legale di, era già intervenuto sulla vicenda Vaciago , cercando di minimizzare (poi erano arrivate le scuse e l'incontro del tecnico con il direttore di Tuttosport); ora tocca alla Juve, che aspetta dallo stesso difensore di Max la risposta alSono passati 4 giorni dall'accaduto eha fino a domani per far pervenire al club la risposta alle contestazioni mosse da Juventus allo stesso allenatore. Da più fonti è emerso il pentimento dello stesso Max, che si trova al momento ancora ae che avrebbe voluto salutaree i tifosi per l'ultima volta.Invece, di lui, si parla solo come di una data di scadenza. Dopo averlo sollevato dall'incarico, laaspetta la risposta alle motivazioni che hanno scatenato l'ira della dirigenza e la decisione finale di sollevarlo dall'incarico. Improbabile immaginare che non arrivi. Anche per questo, lo scenario più percorribile è quello di una battaglia legale tra la società e lo stesso allenatore, non intenzionato a rinunciare ad alcun centesimo dell'accordo pattuito tre anni fa con l'allora presidente Andrea Agnelli.