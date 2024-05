Juve, i giocatori 'involuti' con Allegri

Come scrive La Gazzetta dello Sport, al di là dei problemi emersi nelle ultime ore, lanon rimproverava a Massimilianoun deficit di risultati, perché la rosa non poteva certo competere per lo scudetto; piuttosto l’utilizzo di alcuni calciatori e l’involuzione di altri ha sicuramente avuto un peso sulle valutazioni dei dirigenti, che ora sperano di invertire la rotta con. Un nome su tutti: Manuel. Il centrocampista si è perso nella confusione di una manovra improvvisata e priva di un canovaccio. E non è vero che non sia un regista: basta leggere un po’ di statistiche se non basta l’osservazione dalla tribuna.Discorso simile per Federico, che con Allegri non aveva grande feeling: con Motta, che valorizza gli esterni offensivi, potrebbe essere rivitalizzato. E poi c'è Kenan, utilizzato con il contagocce nell'ultimo periodo: per lui il vero percorso di crescita inizierà adesso. Perfetto per Thiago, inoltre, è Andrea, già allenato a Bologna, ma anche Nicolòavrà una grande opportunità: i centrocampisti che sanno inserirsi piacciono molto al prossimo tecnico della Juve. Se non sarà ceduto, poi Fabiopotrà cercare un’identità tattica che finora è mancata. Discorso a parte per i difensori: Gleison, molto più adatto a una difesa a tre che a quattro, potrebbe essere ceduto per sovvenzionare il mercato. Federico Gatti è lo stopper di una volta, Danilo (se resterà) saprà adattarsi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.