Galeone a Radio Kiss Kiss: 'Allegri mai più alla Juventus'

Giovanni, uno dei mentori di Massimiliano, ha espresso il suo parere sul futuro in panchina dell'ex tenico della Juventus. L’ex allenatore, che ha avuto Allegri come giocatore ai tempi del Pescara tra il 1991 e il 1993, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, soffermandosi sulle possibili destinazioni dell’allenatore livornese al termine della stagione. Secondo Galeone, il ritorno di Allegri al Milan sarebbe uno scenario da non escludere, mentre è da escludere in modo categorico un eventuale nuovo incarico alla Juventus. "", ha dichiarato con sicurezza, alimentando le speculazioni su un possibile cambio di guida tecnica per i rossoneri.

Nuovo allenatore Juve, le parole di Galeone

Ma Galeone non si è limitato a parlare solo di Allegri: ha anche avanzato un’ipotesi interessante per il futuro della panchina bianconera. Secondo lui, l’attuale tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, potrebbe essere il profilo ideale per sostituire Thiago Motta, qualora quest’ultimo non venisse confermato per la prossima stagione. "Il nuovo allenatore della Juve al posto di Thiago Motta potrebbe essere Gian Piero Gasperini, che a fine stagione può lasciare l'Atalanta", ha aggiunto Galeone, lasciando intendere che il ciclo dell’allenatore piemontese a Bergamo potrebbe essere giunto al termine. Queste dichiarazioni alimentano il dibattito sul futuro delle panchine di Serie A.