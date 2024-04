Giornata di vigilia, quella di questo, in casa. Domani alle 18.00, infatti, i bianconeri scenderanno in campo all'Allianz Stadium contro ilnel big match valido per la 34^ giornata di Serie A, che Massimilianoha presentato in conferenza stampa parlando di obiettivi e speranze. Allegri di cui si continua a discutere anche in ottica futura, con un'indiscrezione che suggerisce che la sua separazione dal club bianconero - dove Cristiano Giuntoli è intenzionato a puntare senza più esitazioni su- sarà tutt'altro che cordiale. Anche oggi, poi, non sono mancate le voci di mercato su vari fronti (a partire da Michele Di Gregorio), accanto a quelle relative proprio alla sfida di domani...