Juve, senza Champions è fallimento

Il 'fattore' Coppa Italia

La Juventus si prepara per la sfida contro la Lazio all'Olimpico, in cui i bianconeri ritroveranno Igor Tudor, nuovo allenatore biancoceleste. Una gara a dir poco delicata per la squadra di Massimiliano Allegri, reduce da sette punti in otto partite. Altrove, scrive la Gazzetta dello Sport,con lo scudo spaziale del mega contratto.La Juve deve fare attenzione, ha dilapidato il credito acquisito nella prima parte di stagione, sembrava fatta ma non è più così. Alto è il rischio di essere risucchiati dal Bologna, oggi a meno cinque. E fin qui pazienza, si legge, sarebbe lo stesso quarto posto. Diverso sarebbe se la Juve scivolasse nella quinta o sesta posizione. Come quinta forse otterrebbe comunque la qualificazione in Champions.La Coppa Italia, riferisce il quotidiano, permetterebbe ad Allegri di alzare un trofeo nella seconda avventura a Torino ma pLa partita di sabato dirà molto sulla crisi della Juve e non ci sono vie di mezzo. Una sconfitta renderebbe il periodo no, quasi insostenibile.