Il dibattito continua ad accentrarsi, come è giusto che sia, su Massimiliano Allegri L'allenatore è lui e se una squadra che sta lottando per lo scudetto poi crolla facendo sette punti in nove partite, è impossibile non focalizzare le attenzioni sulla guida tecnica. Riduttivo e sbagliato, pensando al presente e al futuro però è concentrarsi esclusivamente su Allegri. C'è un "mondo" dietro che non sta andando e ci si chiededietro l'eterno dibattitto su Allegri, non facendosi carico delle responsabilità che invece dovrebbero avere in un momento così e vestendo la maglia della JuventusL'analisi dopo una prestazione come quella di ieri all'Olimpico contro la Lazio non può esaurirsi a chi sta seduto in panchina. Se l'allenatore - come sta accadendo - non è in grado di tirare fuori la squadra dalla crisi, lo deve fare qualcun altro. A partire dai giocatori stessi.Soprattutto a partire da quei giocatori che compongono - teoricamente - la base forte della Juventus.sta finendo la terza stagione in bianconero. Il rendimento però non è mai davvero cresciuto nell'arco della sua esperienza a Torino; il "non gioco" della Juve non basta a spiegare certi errori, probabilmente il giocatore più "internazionale" che ci sia al momento alla Juve, deve ritrovarsi e in una situazione così ci si aspetta ch e non "scivoli" in certi comportamenti. Il capitano,non riesce a scuotere i compagni e forse neanche sé stesso in questo momento.continua a vivere una stagione nel limbo. Anche ieri la sua gara è stata un "vorrei ma non riesco, o non posso".ha abbandonato la Juve nel momento più delicato dopo averla trascinata in precedenza. Lo stesso Szczesny, il più lucido di tutti - come sempre - nelle interviste, ha rischiato di "combinarla" grossa all'Olimpico.Allegri presto potrebbe non essere più alla Juventus, se non subito, a fine stagione.E' il momento che i giocatori più rappresentativi tirano fuori la squadra dalle difficoltà, prima che sia davvero troppo tardi per tutti.