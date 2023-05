Quanto costerebbe alla Juve esonerare Massimiliano Allegri senza trovare un accordo per la risoluzione del contratto? Considerando lo stipendio al lordo delle tasse dell'allenatore e di tutto lo staff, la cifra, come riporta calciomercato.com sarebbe di circa 43 milioni di euro. Anche per questo in casa Juve dovranno essere fatte riflessioni profonde prima di arrivare ad una scelta.