Allaparlano tutti di futuro, ma quando lo farà Massimiliano? "Sono concentrato sulle partite che restano - racconta il tecnico in conferenza stampa -, bisogna arrivare al 4 giugno". Ecco, un passaggio non scontato, non banale, comunque importante tra i pochi titoli offerti dalle ultime dichiarazioni dell'allenatore. Che sulla formazione ha svelato le carte quantomeno per la porta (gioca Perin) e il centrocampo (può riposare Rabiot, anche se è a disposizione). Che sul suo domani, personale e bianconero, non ha voluto invece andare oltre.Il motivo? C'è troppo in ballo. Sia per quanto riguarda il calcio giocato, sia per l'attesa - ormai certa - dell'arrivo di Cristiano Giuntoli. Il tavolo sta per cambiare e possono farlo anche le carte con cui si andrà a giocare. Max lo sa. Per ora tira dritto: non ha poi così tante alternative.