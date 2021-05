La Gazzetta dello Sport fa sapere che il Psg non è contento del lavoro di Maurichio Pochettino, e a sorpresa potrebbe esonerarlo dopo pochi mesi dal suo arrivo per sostituire Thomas Tuchel. In caso di eventuale addio con l'allenatore argentino, i parigini starebbero pensando a Massimiliano Allegri. Un eventuale interesse del Psg, oltre a quello del Real Madrid, potrebbe complicare ulteriormente il possibile ritorno dell'allenatore alla Juventus.