Il tifoso della Juventus sfoglia la margherita: Pirlo sì, Pirlo no. E pensa. E sogna: Allegri. Il suo sorriso, la sua grinta e le sue vittorie. Sono in tanti a rivolerlo sulla panchina bianconera ricordando i tempi che furono, ma siamo sicuri che sarebbe la scelta giusta? Il calcio, spesso, ci ha raccontato storie di ritorni al passato non felicissime. Certo, quando ci fu il Lippi bis in bianconero vinse altri due scudetti dal 2001 al 2004, ma non andò bene come i cinque anni (1994-1999) in cui vinse tre scudetti e la Champions League.



Lippi ma non solo, ecco alcuni casi in cui il ritorno degli allenatori non fu la scelta vincente