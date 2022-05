"Allegri ha un contratto da sette milioni a stagione fino al 2025, arriverebbe a nove con bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. La scelta del club di sottoporgli un contratto così lungo metteva in conto un primo periodo di assestamento, per questo allenatore e dirigenti hanno già dato appuntamento alla prossima stagione in tema di scudetto. Il rammarico per l’evoluzione di quest’anno però resta, anche perché la concorrenza non si è mai mostrata impeccabile o tanto lontana dal livello attuale dei bianconeri. [...] Allegri e la Juve sono destinati ad andare avanti insieme, ma difficilmente sarà concessa una seconda falsa partenza". Lo riporta la Gazzetta dello Sport.