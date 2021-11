Le parole dia Dazn, nel post- "Una prestazione sulla falsariga di Roma con la Lazio, con la Fiorentina, con il Milan. Capitalizziamo poco quello che creiamo. L'atalanta ha tirato poco, un solo tiro di Zapata. Normale che devi fare gol perché la differenza reti è quella che conta. C'è un po' di ansia, di fretta, quando non segni c'è preoccupazione. L'unica cosa è continuare a lavorare. Cercare di vincere una partita e poi continuare"- "Ottima squadra, con dei valori. Momenti dove le cose vanno meno bene e non segniamo. La Juventus, quando dicono che è la rosa più forte, credo che ci siano errori di valutazione. Una squadra che può lottare per le prime 4 posizioni. Io ho delle mie valutazioni, ho fiducia. Ai ragazzi dopo stasera solo complimenti, non si può dire nulla"- "Credo che si debba essere realisti della classifica. Se siamo lì valiamo questo, dall'allenatore al resto. Le prestazioni che abbiamo sbagliato sono con Verona, Sassuolo ed Empoli, non stasera. Bisogna essere realisti per togliersi le pressioni e lavorare con serenità. Non è detto che la Juventus debba vincere il campionato per forza, lo dicono i numeri. Morata, Chiesa, Dybala, McKennie, abbiamo gente che fa gol e li sa fare. C'è gente che adesso ha perso serenità, normale quando non si fa gol"- "Sta bene, ha il problema ai denti. Avevamo tanti giocatori offensivi, ci va anche rispetto degli avversari. Inutile pensare a cosa potevamo fare, bisogna azzerare tutto e ripartire, pensare a Salerno"