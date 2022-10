Massimiliano, a Sky Sport, parla così dopo Maccabi-Juve."Come si spiega? Difficile da spiegare, c'è solo da fare silenzio, abbiamo fatto una prova non all'altezza dal punto di vista caratteriale, di responsabilità. Zitti, torniamo a casa, lavoriamo più di prima"."Domani rientriamo e fino al derby restiamo alla Continassa. E' un atto verso la società, i tifosi, verso noi stessi. Non è una questione tecnica e tattica, ma di cuore e passione. Giochiamo troppo di singolo, non di squadra"."Scossa? Giocare di squadra. Di voglia di far fatica, di attenzione, giochiamo singolarmente. Dobbiamo giocare di squadra. Abbiamo 2 giorni per il derby"."Ha ragione il presidente, credo sia stato il peggior primo tempo fatto come atteggiamento. Poi subito un cross con Szczesny che ha fatto grande parata. Abbiamo più tempo per riposare col ritiro, non è giusto fare queste prestazioni"."Dimissioni? No, mai pensato. La sfida se si fa più difficile è ancora più bella. Deve entrare nella testa di tutti, serve uscirne con coraggio, voglia e attenzione".