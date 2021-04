A Tutti Convocati, programma in onda sulle frequenze di Radio24, Sandro Sabatini ha caldeggiato la candidatura di Max Allegri per la panchina bianconera: "Tutto lascia pensare che Allegri sia la carta migliore che possa giocarsi Agnelli, è quello che nella famiglia Juve ha lasciato un ricordo rassicurante". Intanto, sono crollate pure le quote dei bookmakers: per Allegri la seconda avventura a Torino, riporta a gipronews, è l’opzione più probabile mentre sembra da escludere l’approdo alla Roma, sempre più vicina a Sarri, offerto a 6.50.