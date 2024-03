Juventus, Allegri si allontana: i dubbi della società

OR torna LIVE con il classico appuntamento del lunedì, alle 13.30. Con Antonio Romano e Marcello Chirico, ci sarà Giovanni Albanese di Sportitalia.

che, scrive Repubblica, "non trova di meglio che litigare in diretta con Gianfranco Teotino a Sky. Lite a senso unico, il giornalista non ha perso la calma né detto una parola fuori posto, mentre Max in sintesi sosteneva: «Non potete giudicarmi perché non capite». Era alla corde per mancanza di argomenti, anche perché per giustificare il 7° punto in 8 gare, bisognava arrampicarsi sugli specchi e lui ci ha provato, tra stridore di unghie, sostenendo che «il bicchiere è mezzo pieno perché non abbiamo preso un tiro in porta. Allegri invece non si dice né nervoso né preoccupato. Ma non ha risposto a una domanda diretta:Il sospetto, a vederla giocare, viene".E ovviamente quanto successo ieri, in campo e poi nel post partita, alimenta le voci sul futuro di Allegri , riferisce il quotidiano. Al netto della modestia tecnica della rosa e oltre alla mancanza di un gioco, certe scenate non fanno fare una bella figura alla società, già altre volte perplessa per alcune frasi poco felici dell’allenatore, che oltretutto argomenta di rado le scelte che opera e le conseguenze tattiche che ne derivano, preferendo rifugiarsi nel sarcasmo.